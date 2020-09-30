سيميوني: كوشتا وسواريز يمكنهما اللعب معاً

يرى دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أن دييغو كوشتا ولويس سواريز يمكنهما اللعب معاً، بغض النظر عمن سيتم إشراكه أساسياً في المباراة القادمة أمام هويسكا ضمن الدوري الإسباني.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة هويسكا بعد أيام من الفوز العريض على غرناطة بنتيجة 6-1، قال الأرجنتيني: «من الواضح أن سواريز وكوشتا يستطيعان اللعب معاً».

وحول من سيشارك أساسياً في مستهل المباراة، أوضح سيميوني: «يمكنهما أن يبدآ أيضاً معاً، أو أحدهما، سواء كوشتا أو سواريز.

«خلال التسعين دقيقة، أعتقد أنهما سيلعبان معاً أو كل على حدة.

«بالطبع يمكنهما اللعب معاً، بالتأكيد. سنرى متى وفي أي موقف. الشيء المهم هو أن كليهما يعطينا كل ما لديه. كل من دييغو ولويس مهمان جداً بالنسبة لنا».

ودافع سيميوني بشكل غير مباشر عن استمرار كوشتا مع الروخيبلانكوس.

واستغل المدرب الأرجنتيني سؤالاً حول تصريحات لرئيس النادي إنريكي سيريزو، وصف فيها كوشتا بأنه لا غنى عنه، لتأكيد استمراره المحتمل في صفوف أتلتي.

وفي هذا الصدد، قال المدرب: «علموني أنه عندما يتحدث الرئيس، فإن الجميع يقفون خلفه» في الرأي.