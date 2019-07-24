سيميوني يؤكد جاهزية أتلتيكو لمواجهة ريال مدريد

أكد مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني سعادته ورضاه عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد في الجولة الأميركية عقب الفوز 4-5 على تشيفاس غودالاخارا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وأقيم اللقاء ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية على ملعب غلوب لايف بارك في تكساس، وترك انطباعاً جيداً لدى سيميوني عن اللاعبين الجدد المنضمين للفريق.

وقال الأرجنتيني أنه ليس لديه أي مشكلة في مواجهة ريال مدريد الجمعة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وقال "حين نواجه أفضل الفرق مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس نقول الشيء ذاته، إننا نتعلم ونسعى إلى تصحيح أخطائنا وننافس، وهذا يساعدنا قبل انطلاق الدوري”.

وحول تقييمه للصفقات الجديدة، وبخاصة ضم هيكتور هيريرا، قال أنه يشعر بالرضا عن طريقة عمله.

وعن طرد التعاقد الجديد ماركوس يورينتي بسبب عرقلته للاعب المنافس عقب فقدان السيطرة على الكرة في وسط الملعب، أعرب سيميوني عن دعمه له بالكامل.

وقال: “في كرة القدم يمكن أن تحدث هذه المواقف، وبخاصة حين يكون من الصعب السيطرة على الكرة لأنك لا ترى صعوبة المنافس القادم من الخلف. أعتقد أن ما فعله كان مطلوبا والطرد كان مستحقا”.

وأكد سيميوني أنه يشعر بالهدوء تجاه فريقه واستعداد لاعبيه لإكمال فترة الإعداد الصيفية في الولايات المتحدة وكذلك حين يسافر للمكسيك لمواجهة أتلتيكو دي سان خوان.