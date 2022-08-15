سيميوني يريد رونالدو في أتلتيكو مدريد

أكد الصحفي غيليم بالاغ أن الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يريد جلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد إلى الفريق هذا الصيف.

ويتمنى سيميوني أن يحاكي "الدون" ما قدمه النجم الأوروغوياني لويس سواريز من مستويات مميزة مع الروخيبلانكوس بعد وصوله قادماً من برشلونة قبل موسمين.

وسعى الهداف البرتغالي المخضرم للرحيل عن ملعب أولد ترافورد خلال الأسابيع الماضية والانتقال إلى فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

لكن مساعي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات ووكيل أعماله جورجي مينديش لمغادرة يونايتد لم تنجح حتى الآن.

هل سيتخلص مانشستر يونايتد من رونالدو ؟

وتباينت ردود أفعال وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، إذ أشارت بعضها إلى أن رغبة إدارة يونايتد تتمثل في الإبقاء على اللاعب، فيما أشارت أخرى إلى أن النادي سيعمل على إنهاء عقد صاحب الـ 37 عاماً بسبب تصرفاته الأخيرة.

يذكر أن عقد رونالدو الحالي مع مانشستر يونايتد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.