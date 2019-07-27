سيميوني يقلل من أهمية سباعية أتلتيكو في ريال مدريد

قلل دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، من أهمية انتصار فريقه على ريال مدريد بنتيجة 7-3 مؤكداً أن اللقاءات الودية لا تعد مقياساً.

وانتصر أتلتيكو فجر السبت على جاره ريال مدريد بنتيجة سبعة أهداف لثلاثة ضمن كأس الأبطال الدولية الودية في الولايات المتحدة.

وقال الأرجنتيني بعد المباراة للمراسلين: "لا أتعجل في أي شيء، أعيش الواقع، لقاء جيد، رأيت تفاؤل وحماسة، واتطلع للقاء القادم.

"لا أعتبر اللقاء مقياساً لمستوى الفريقين، جهزنا جيداً، وبحثنا عن كيفية إيذاء ريال مدريد، وكنا موفقين، لكن يمكن التحسن دائماً.

"وصل ريال مدريد لمرمانا، كل فريق يملك عدد من المواهب، نحن نملك (جواو) فيليكس، رؤيته للملعب مهمة، لذلك أفضل توظيفه خلف المهاجم".

وتألق فيليكس وسجل هدفاً، بينما كان نجم المباراة دييغو كوشتا الذي أحرز رباعية ثم خرج مطروداً.