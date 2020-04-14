شائعات الصفقات الجديدة تشعل السوق الأوروبي

رغم توقف المسابقات، إلا أن شائعات الصفقات المطروحة في السوق الأوروبية لانتقالات اللاعبين، تتوقع صراعاً كبيراً على النجوم نهاية الموسم.

ورصد موقع "بي بي سي سبورت" البريطاني، ملامح هذا الصراع من خلال ما يتم نشره من تقارير على مواقع رياضية مختلفة.

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع المهاجم إيرلينغ براوت هالاند (19 عاماً) نجم بوروسيا دورتموند نهاية الموسم، والعام المقبل، مع المهاجم كيليان مبابي (21 عاماً) هداف باريس سان جيرمان.

كما أشار الموقع نفسه، إلى أنه من المقرر أن يبقى المهاجم عثمان ديمبيلي (22 عاماً) مع برشلونة لأنه لا يوجد نادٍ مستعد لتحمل تكلفة صفقة التعاقد معه، والبالغة 60 مليون يورو.

بينما نشرت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يرغب في التعاقد مع جناح ليفربول والسنغال، ساديو ماني (28 عاماً) نجم ليفربول، في حين يرغب النادي الإنجليزي في عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان يحصل فيها على مبابي مقابل ماني.

وتوقع موقع "ستار"، دخول ريال مدريد في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد، لمحاولة ضم الجناح الإنجليزي جادون سانشو (20 عاماً)، من بوروسيا دورتموند.

ونشرت "بيلد سبورت"، عرض دورتموند الألماني، 40 مليون يورو، للتعاقد مع جناح فالنسيا، الاسباني فيران توريس (20 سنة)، والذي لديه شرط جزائي قيمته 100 مليون يورو مع ناديه، وعقده ينتهي في 2021.

كما نشر موقع "ستار"، أنه سيتعين على المهاجم أوديون إيغالو (30 سنة)، الحصول على تخفيض راتب قدره 200 ألف جنيه استرليني، في الأسبوع، إذا كان يرغب في تحويل إعارته إلى مانشستر يونايتد من شنغهاي شينهوا الصيني الممتاز، إلى عقد دائم.

وكشف موقع "إنسايد"، أنه سيتعين على تشيلسي، دفع 5 ملايين جنيه، إذا أراد التعاقد مع ماكس بيرد (19 عاماً)، لاعب خط الوسط الإنجليزي، والذي أثار إعجاب المدرب فرانك لامبارد، كما أشار الموقع، إلى حرص توتنهام هوتسبر، على التعاقد مع لاعب خط الوسط لامار بوغارد (16 عاماً)، لاعب فاينورد.

ووفقاً لمجلة "فرانس فوتبول"، استفسر ريال مدريد، عن التعاقد مع مهاجم آرسنال والغابون بيير إيميريك أوباميانغ (30 عاماً)، فيما أشارت تقارير أخرى إلى رغبة آرسنال في التعاقد مع لوكا يوفيتش (22 عاماً) مهاجم الملكي.

أما صحيفة "ليكيب"، فأشارت لانضمام باريس سان جيرمان إلى برشلونة، في إظهار اهتمامه بحارس أياكس، أندريه أونانا (24 عاماً).