شريك مثالي لميسي في منتخب الأرجنتين

تمكن منتخب الأرجنتين من تجاوز عقبة الدور الأول لكوبا أميركا المقامة حالياً بالبرازيل، بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة هدفين من دون مقابل في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليضرب موعداً مع فنزويلا غداً الجمعة في ربع النهائي.

ولم يخيب المهاجم لاوتارو مارتينيز، ظن الجماهير الأرجنتينية العريضة في هذه المباراة، بعدما نجح في افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الرابعة، وكان إشراكه ضمن التشكيلة الأساسية التي واجهت قطر مفاجأة المدير الفني ليونيل سكالوني، إلى جانب سيرجيو أغويرو وليونيل ميسي في الخط الأمامي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مهاجم إنتر ميلان يعتبر أفضل شريك لميسي بعد هدفه المسجل في شباك العنابي، إذ رفع رصيده إلى 5 أهداف من أصل 7 مباريات لعبها إلى جانب "ليو"، وهو أفضل مهاجم في عصر سكالوني وأفضل من "البرغوث" الذي يملك في سجله 3 أهداف فقط.

وأمضى لاوتارو معظم موسمه الأول مع إنتر على مقاعد البدلاء، قبل أن يستغل مشاكل زميله ومواطنه ماورو إيكاردي لينجح في تسجيل تسعة أهداف في 35 مباراة بجميع المسابقات، 6 منها في 26 مباراة خاضها في الدوري الايطالي.