شمايكل: إيديرسون وأوبلاك وتير شتيغين أفضل الحراس في العالم

أشاد أسطورة الحراسة المعتزل بيتر شمايكل بما يقدمه الحارس إيديرسون مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدنماركي لشبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن البرازيلي يعد أحد أفضل حراس المرمى في العالم بالنسبة له، حيث قال: "إذا كنت سأختار الأفضل في العالم حالياً بالنسبة لي، سأقول أن إيديرسون في نفس مستوى يان أوبلاك ومارك أندريه تير شتيغين.

"طريقته شجاعة للغاية، ويسمح لمانشستر سيتي أن يلعب بالضغط العالي بشكل أفضل، كما يمنح زملاءه في الفريق درجة عالية من الأمان.

"فهم يعلمون أنه مهما ضغطوا على المنافس سيكون إيديرسون خلفهم لإبعاد الكرات الشاردة، ويقوم بذلك مع العلم أن أي خطأ سيكلفه هدفاً، إنه الأفضل في الدوري الإنجليزي دون شك".

يذكر أن إيديرسون يقدم موسماً جيداً مع مانشستر سيتي، لكن مواطنه أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول يتفوق عليه في عدد المباريات التي خرج منها بشباك نظيفة.