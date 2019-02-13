شمايكل: خسارة يونايتد أمام باريس سان جيرمان تؤكد تعرض مورينيو للظلم

جوزيه مورينيو

دافع حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسطوري بيتر شمايكل عن جوزيه موينيو، وذلك بعد خسارة الشياطين الحمر أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض المدرب أولي غونار سولشاير لأول خسارة له مع يونايتد، وذلك بعد 11 مباراة حقق خلالها 10 انتصارات وتعادل وحيد.

ورغم ذلك، لم يمنع هذا السجل القياسي شمايكل من محاولة الدفاع عن مورينيو الذي تمت إقالته من تدريب الشياطين الحمر نهاية العام الماضي نظراً لتردي النتائج، فبعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان، شدد الدنماركي على أن المدرب البرتغالي كان محقاً في بعض الأشياء.

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وقال شمايكل: "عانى مورينيو كثيراً مع بعض اللاعبين، ولم يصغ أحد إليه، إنها أزمة كبرى لا يمكن أن يتحملها هو لوحده بكل تأكيد.

"لن يستطيع مانشستر يونايتد الحالي المنافسة على البطولات الكبرى أو التتويج بألقابها، ما زال هذا الفريق يحتاج للمزيد من الوقت من أجل البناء".

يذكر أن سولشاير قد تولى قيادة مانشستر يونايتد منتصف ديسمبر الماضي خلفاً لمورينيو المقال.