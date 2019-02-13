فان دير سار: ريال مدريد الأفضل أوروبياً

فريق ريال مدريد

أكد إيدوين فان دير سار، حارس مرمى أياكس ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، صعوبة مواجهة ريال مدريد الأفضل أوروبياً، كما قارن بين ليونيل ميسي هداف برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ويحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفاً على أياكس اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال حارس أياكس السابق في حوار مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية: "برشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس الأفضل في العقد الأخير بدورياتهم المحلية، لكن على الصعيد القاري ريال مدريد هو الأفضل بلا شك، إنه ماكينة حصد ألقاب.

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"كان كريستيانو رونالدو نموذجاً لنجوم ريال مدريد ويوضح فلسفة الفريق، الأمر كذلك مع ليونيل ميسي في برشلونة، نحن في أياكس نمتلك مدرسة تشابه البارسا".

وأشار الهولندي إلى أنّ الفريق بدأ ينتهج سياسة مختلفة منذ 2011 حتى الآن بتطوير الناشئين وطرق التدريب بهدف بناء فريق أقوى خلال الفترة القادمة، كما استثمر مادياً في هذا الأمر إلى جانب شراكته الجيدة مع برشلونة.

يذكر أن أياكس باع نجمه الصاعد فرينكي دي يونغ إلى البارسا مقابل 75 مليون يورو الشهر المنصرم، على أن ينتقل الشاب خلال الصيف.