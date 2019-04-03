شوماخر الابن على مسار أبيه

ميك شوماخر

خاض ميك شوماخر، ابن بطل العالم سبع مرات بسباقات سيارات فورميولا ون مايكل شوماخر، اختبارات فورميولا ون للمرة الأولى أمس الثلاثاء، بسيارة فريق فيراري على مضمار صخير بالبحرين، بعد 12 عاماً من آخر منافسة خاضها والده بسيارة الفريق الإيطالي.

وخاض صاحب الـ 20 عاماً الاختبارات بسيارة إس إف 90 لفريق فيراري، كما خاض اختبارات أخرى الأربعاء بسيارتي فيراري، وشريكه فريق ألفا روميو.

وشارك مايك شوماخر في سباقات فورميولا 2 هذا الموسم، حيث تأهل لها بعدما توّج العام الماضي بطلاً للبطولة الأوروبية لسباقات سيارات فورميولا 3.

تجدر الإشارة إلى أنّ ميك شوماخر ينتمي إلى أكاديمية فيراري للسائقين الشبان منذ كانون الثاني الماضي، وكان والده مايكل قد تُوّج بخمسة من ألقابه السبعة في بطولة العالم بسيارة فيراري، وذلك خلال مسيرته الحافلة التي استمرت بين عامَي 1996 و2006، لكنه لم يظهر للجمهور منذ تعرضه لإصابات بالغة الخطورة في الرأس إثر حادث تعرض له خلال ممارسة التزلج آواخر عام 2013.