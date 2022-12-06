شو: تركيز إنجلترا لا ينصب على مبابي فقط

شدد الظهير الأيسر الإنجليزي لوك شو على أن تركيز منتخب بلاده في المباراة المرتقبة التي ستجمعه بمنتخب فرنسا حامل اللقب ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022 لن يتمحور فقط حول النجم كيليان مبابي.

وتأهل العملاقان الأوروبيان لهذا الدور بعد تخطي فريق "الأسود الثلاثة" عقبة السنغال بثلاثية دون رد، فيما تجاوز "الديوك" تحدي بولندا بثلاثة أهداف لهدف.

ويتصدر مبابي صدارة هدافي المونديال القطري حتى الآن برصيد 5 أهداف سجلها في 4 مباريات، منها هدفان في شباك الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ويدرك المنتخب الإنجليزي الخطورة الكبيرة التي يشكها صاحب الـ 23 عاماً، إلا أن شو شدد على أن التركيز لن ينصب فقط على نجم باريس سان جيرمان نظراً لوفرة المواهب في صفوف حامل اللقب.

ماذا قال شو عن مبابي ؟

صرح ظهير مانشستر يونايتد في حديث لوسائل الإعلام: "ازداد التركيز عليه بعدما قدمه أمام بولندا، سيزداد النقاش حوله، ونحن ندرك أنه لاعب استثنائي.

"من السذاجة التركيز عليه وحده، فرنسا بطلة العالم، سنركز على جميع لاعبي الخصم.

"يضم منتخب فرنسا لاعبين مذهلين في جميع الخطوط، لذلك ينبغي ألا ينحصر تركيزنا بالكامل على مبابي، أتحرق لخوض هذا اللقاء".

يذكر أن المباراة المرتقبة بين المنتخبين ستقام يوم السبت المقبل على أرضية ستاد البيت.