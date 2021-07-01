شيفتشينكو يقود أوكرانيا إلى ربع نهائي يورو 2020

أثنى أندريه شيفتشينكو المدير الفني لمنتخب أوكرانيا على أداء والتزام لاعبيه خلال المباراة التي انتهت بفوز صعب على المنتخب السويدي بنتيجة 2–1 في دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.

وتأهل المنتخب الأوكراني إلى ربع النهائي للمرة الأولى في البطولة الأوروبية، وسيصطدم في العاصمة الإيطالية روما بغريمه الإنجليزي.

وافتتح أوليكساندر زينتشينكو التسجيل لأوكرانيا في الدقيقة 27، ثم أدرك إيميل فورسبيرغ التعادل للسويد في الدقيقة 43.

وظل التعادل قائماً بين الطرفين حتى نهاية الوقت الأصلي، وشهد الوقت الإضافي طرد ماركوس دانيالسون من المنتخب السويدي في الدقيقة 99، ثم حسم المنتخب الأوكراني المباراة وبطاقة التأهل بهدف سجله آرتيم دوفبيك في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي للشوط الثاني.

وقال شيفتشينكو عقب المباراة: “لم يكن أي من الفريقين يرغب في الهزيمة وهو ما أسفر عن هذه الإثارة في النهاية. من خلال هذا الأداء والالتزام، استحق فريقنا حب بلادنا بأكملها”.

وأضاف: “حاولنا السيطرة على المباراة، لكن الحال لم يكن كذلك في بعض فتراتها. إلا أن الفريق نفذ خطتنا بالكامل”.

وقال نجم هجوم ميلان السابق أن منتخب أوكرانيا لن يشعر بالخوف من فوز إنجلترا على ألمانيا في ويمبلي في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، بل سيملك الدوافع لتحقيق مفاجأة في ربع النهائي بروما السبت المقبل.

وأكد في مؤتمر صحافي: “إنجلترا فريق رائع يملك لاعبين بدلاء رائعين وجهازاً تدريبياً مميزاً، ندرك مدى صعوبة المباراة.

“تابعت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، لكني لم أشاهد مواجهة ألمانيا لأننا كنا نستعد لملاقاة السويد. يكون من الصعب جداً التسجيل أمامها، لكن نقاط قوتها لا يجب أن تخيفنا.

“هذا يجب أن يمنحنا الدوافع لأن كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم كما هو الحال في الحياة، سنلعب بقلوبنا حتى نقدم للجماهير ما يجعلها تدعمنا بشكل أكبر”.

ولم تستقبل إنجلترا أي هدف في البطولة، حيث فازت على كرواتيا وجمهورية التشيك 1–0 في دور المجموعات، كما تعادلت دون أهداف مع اسكتلندا.

وأشاد زينتشينكو الذي سجل هدف أوكرانيا الأول وصنع الهدف الثاني أمام السويد بزميله في مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ الذي سجل ثلاثة من أربعة أهداف لإنجلترا في بطولة يورو 2020.

وقال الظهير الأيسر: “ستيرلينغ من أفضل اللاعبين في مركز الجناح في العالم، وفي الوقت الحالي يصنع كل الفارق مع إنجلترا”.

وأضاف: “سنحتاج إلى أن نكون في أفضل حالة دفاعية لإيقافه، لكن سيكون ذلك صعبا لأنه يعيش حالة تألق”.