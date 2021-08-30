صافرات الاستهجان الموجهة لـ غريزمان تغضب مدرب برشلونة

انتقد رونالد كومان مدرب برشلونة المشجعين الذين وجهوا صافرات الاستهجان للنجم الفرنسي أنتوان غريزمان خلال لقاء خيتافي في الدوري الإسباني.

وتغلب البارسا على ضيفه المدريدي بهدفين لهدف ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني، في لقاء ظهر فيه المهاجم الفرنسي بصورة باهتة.

ماذا قال كومان عن الصافرات الموجهة لـ غريزمان ؟

وقال الهولندي: "كمدرب، لا أستطيع تفهم توجيه الجماهير صافرات الاستهجان لأحد لاعبينا.

"هذا تصرف غير صحيح، يمكنك أن تصرخ إذا لم يتمتع اللاعب بالسلوك الصحيح أو لا ينفذ مهامه بالشكل المطلوب.

"واجه أنتوان مشاكل خلال اللقاء وكان غير محظوظ، إلا أنها مباراة واحدة.

"مثل جميع المهاجمين، يمر بأيام جيدة وأخرى غير ذلك، هنالك مباريات لا يجد فيها المهاجم المساحة الكافية للتحرك، كما أن الأمر يعتمد أيضاً على ما يفرضه الخصم من رقابة.

"كما أننا لم نخلق الفرص المناسبة من أجله."

يذكر أن برشلونة يعتلي صدارة الترتيب رفقة ريال مدريد وإشبيلية وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وجميعها تتساوى بنفس عدد النقاط (7 نقاط).