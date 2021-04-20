صحف أوروبية: دوري السوبر عمل إجرامي ضد المشجعين

فتحت الصحف الأوروبية النار على الأندية الـ 12 التي أعلنت التمرد على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا).

وانتقدت هذه الأندية على محاولة البحث عن المصالح الشخصية على حساب كرة القدم.

وتناولت صحيفة "ميرور" البريطانية موافقة 6 أندية إنجليزية كبرى الانضمام لدوري السوبر حيث وصفت ذلك خلال عنوان: "عمل إجرامي ضد المشجعين"،

وكتبت: "دوري السوبر الأوروبي يشعل حرباً أهلية".

كما عنونت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "دوري السوبر الأوروبي، يويفا يعلن الحرب".

أما جارتها "توتوسبورت" فتطرقت للموضوع من خلال نشر صورة لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد ورئيس مجلس إدارة الدوري الجديد، وكتبت: "أنت مجنون؟ دوري السوبر الأوروبي يقتل الدوري الإيطالي".