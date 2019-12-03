صحيفة بريطانية تكشف غضب كلوب من صلاح

يعاني المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، من معضلة كبيرة جراء تراجع مستوى محمد صلاح في الآونة الأخيرة، إذ يخشى المدرب الألماني من أن يسوء مستواه أكثر في المباريات المقبلة، وهو الذي يعول عليه كثيراً في دوري أبطال أوروبا برفقة زميله ساديو ماني.

وبدا الفرعون الصغير ضائعاً خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون، حيث فشل في تقمص دوره القيادي بالتسجيل أو صناعة الأهداف، ولم يظهر بنصف المستوى الذي عوّد عليه جماهير الريدز عادة.

واضطر كلوب للقيام بتغييره وإشراك زميله المخضرم آدم لالانا عند الدقيقة 69 في الشوط الثاني، وهو ما لم يعجب صلاح وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، حيث ظهر وهو يطأطئ رأسه ويهزه لحظة تغييره.

ولم يتبين السبب الحقيقي وراء تصرف صلاح وراء تغييره، بين غضبه على كلوب الذي لم يسانده في الوقت الصعب الذي يعيشه، بمنحه فرصة أكبر على أرضية الملعب، أو بسبب عدم رضاه على نفسه ومستواه المتوسط، وهو ما فتح المجال أمام عدة توقعات.

وظهر كلوب غير راضٍ عن تصرف صلاح بنظرته العابسة، إذ تأكدت مشاعره وغضبه من لاعبيه بسبب السيناريو الصعب الذي عاشوه (2-1)، بعد أن أبدى تضايقه من التحكيم الذي كان ظالماً حسب تصريحاته التي أدلى بها عقب المباراة.

وسيواجه ليفربول المنفرد بالصدارة بفارق مريح عن مانشستر سيتي (11 نقطة)، منافسه التقليدي إيفرتون في ديربي ميرسيسايد غداً الأربعاء، وهي المباراة التي ستشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً كما جرت العادة في كل مرة.