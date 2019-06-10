صحيفة: بوغبا وافق على العودة ليوفنتوس

منشور 10 حزيران / يونيو 2019 - 03:28
بول بوغبا
بول بوغبا

وافق بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد على العودة ليوفنتوس هذا الصيف، فيما سيتعين على بطل إيطاليا بيع بعض لاعبيه لتمويل هذه الصفقة.

وأكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية توصل الدولي الفرنسي لاتفاق يعود بموجبه لارتداء القميص الأبيض والأسود، مما يعني تفوق يوفنتوس في صراعه مع ريال مدريد على خدمات نجم الوسط.

وأشارت الصحيفة إلى حاجة يوفي لبيع بعض لاعبيه من أجل تمويل الصفقة، فيما قال موقع "توتوميركاتو" الإيطالي أنه من المتوقع أن يجمع النادي قرابة 110 مليون يورو نظير بيع مهاجمه ماريو ماندجوكيتش وظهيره الأيمن جواو كانسيلو وجناحه خوان كوادرادو، بالإضافة إلى الحارس ماتيا بيرين.

كلمات دالة:بول بوغبامانشستر يونايتديوفنتوسريال مدريد

Via SyndiGate.info


© Copyright Al-Masry Al-Youm. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن