صحيفة: بوغبا وافق على العودة ليوفنتوس

وافق بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد على العودة ليوفنتوس هذا الصيف، فيما سيتعين على بطل إيطاليا بيع بعض لاعبيه لتمويل هذه الصفقة.

وأكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية توصل الدولي الفرنسي لاتفاق يعود بموجبه لارتداء القميص الأبيض والأسود، مما يعني تفوق يوفنتوس في صراعه مع ريال مدريد على خدمات نجم الوسط.

وأشارت الصحيفة إلى حاجة يوفي لبيع بعض لاعبيه من أجل تمويل الصفقة، فيما قال موقع "توتوميركاتو" الإيطالي أنه من المتوقع أن يجمع النادي قرابة 110 مليون يورو نظير بيع مهاجمه ماريو ماندجوكيتش وظهيره الأيمن جواو كانسيلو وجناحه خوان كوادرادو، بالإضافة إلى الحارس ماتيا بيرين.