صحيفة تكشف النقاب عن مشاحنة بين بوغبا وفاران

كشفت صحيفة "لو باريزيان" النقاب عن مشاحنة حصلت بين النجمين رافاييل فاران وبول بوغبا خلال مشاركتهما مع منتخب بلادهما الفرنسي في بطولة يورو 2020.

وتوترت الأجواء في معسكر أبطال العالم عقب الإقصاء المبكر من البطولة على يد سويسرا بركلات الترجيح في دور الـ 16.

وسجل نجم الوسط هدفاً منح فرنسا التقدم بنتيجة 3-1 على السويسريين قبل 25 دقيقة على نهاية المباراة، لكن بعض زملاءه كانوا غير سعيدين بسبب أدائه الدفاعي الضعيف وعدم عودته للتغطية.

بافار وفاران دخلا في مشاحنة مع بوغبا

وقيل أن الظهير الأيمن بينجامان بافار عبر عن استيائه، لكن انزعاج فاران بدا واضحاً أكثر.

وقالت الصحيفة الفرنسية أن مدافع ريال مدريد قال للاعب وسط مانشستر يونايتد: "يعتقد بينج (بافار) أنك لا تدافع بما فيه الكفاية".

وبدا الغضب سريعاً على بول الذي توجه سريعاً لبافار وسأله: "ماذا قلت عني؟"

وأكدت الصحيفة أن الأصوات تعالت بعدها وأن ظهير بايرن ميونيخ وجه بعض السباب لزميله قبل أن تهدأ الأجواء ليعتذر بوغبا لاحقاً من فاران الذي يعتبر هدفاً رئيسياً ليونايتد هذا الصيف.