صحيفة تكشف كواليس اجتماع سيتيين مع ميسي

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الصادرة من كتالونيا، كواليس الاجتماع الذي عقده كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة مع ليونيل ميسي، قائد الفريق، من أجل تصحيح الأوضاع بعد خسارة لقب الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة المقربة من البارسا أن المدرب اجتمع مع ميسي لمدة ساعة كاملة، وعرض كل منهما وجهة نظره، واتفقا على أن هناك هدفاً مشتركاً بينهما، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن أية عوامل أو خلافات أخرى.

وخسر برشلونة لقب الدوري الإسباني في المرحلة 37، عقب الهزيمة أمام أوساسونا «1-2»، في الوقت الذي تغلب فيه ريال مدريد على فياريال «2-1»، ليتوج الملكي باللقب رسمياً.