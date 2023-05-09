صحيفة سعودية: ميسي يوافق رسميًا على الانتقال إلى الهلال السعودي

البوابة – كشفت صحيفة سبق السعودية خلال الدقائق الماضية أن صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي تمت بالفعل وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب الإعلام الفرنسي فإن مصدر مطلع على الملف أكد أن النجم الأرجنتيني قرر الانتقال إلى السعودية واللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل في صفقة وصفت بالاستثنائية والضخمة.

ميسي يحسم انتقاله إلى الهلال السعودي

أشارت الصحيفة السعودية أن المصدر المطلع طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل الحديث للإعلام، ولكنه أكد من جانبه أن صفقة ميسي تمت وسينضم إلى كريستيانو رونالدو في السعودية الصيف المقبل.

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وكان يوم أمس قد دعم هذه الرواية برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الذي أوضح أن البرغوث الأرجنتيني سيقبل عرض الهلال بقيمة 300 مليون يورو في الموسم، إلى جانب أن نجم وسط برشلونة الحالي سيرجيو بوسكيتس سينضم إليه للعب في السعودية أيضًا.

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي ينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2023 هذا الصيف، وبحسب آخر المعطيات وخاصة بعد عقوبة الإيقاف لمدة أسبوعين، فإن بطل كأس العالم 2022 لا يفكر بتاتًا بالتجديد لموسم آخر مع النادي الباريسي.