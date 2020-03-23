صحيفة: عودة الحياة إلى الدوري الإنجليزي بداية يونيو

أكدت صحيفة «تيليغراف» البريطانية، أن خطة عودة الدوري الإنجليزي جاهزة، ومن المقرر استكمال الموسم، في حال انحصر خطر فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، على أن تعود الحياة للملاعب الإنجليزية أول يونيو المقبل.

وسيتم ضغط 9 مراحل متبقية من المسابقة الإنجليزية لتقام في 6 أسابيع فقط مع بداية يونيو القادم.

ووفقاً للخطة نفسها التي كشفت عنها الصحيفة، ولم يتم الإعلان عنها من الجهات الرسمية المنظمة للدوري الأقوى والأكثر جماهيرية في العالم، فإن الموسم المقبل 2020-2021 سيبدأ في 8 أغسطس القادم، وبهذا الشكل لن يحدث خلل في «روزنامة» الموسم القادم.

وكشفت الصحيفة اللندنية أن عودة البريميير ليغ ليست رفاهية، أو مجرد إشارة تبعث على التفاؤل بعودة الحياة إلى طبيعتها فحسب، بل إن الأمر يتعلق بتجنب الخسائر المالية الهائلة التي يعاني منها الجميع، سواء الأندية أو الجهات الناقلة للحدث، وتحديداً «سكاي سبورتس»، و«بي تي»، فضلاً عن تضرر الآلاف ممن يعملون في صناعة كبرى اسمها «البريميير ليغ».

كما أن تتويج ليفربول باللقب بطريقة رسمية ومشروعة، بعيداً عن فكرة منحه اللقب، من دون استكمال الموسم سيكون أمراً إيجابياً، يصب في سمعة المسابقة الأكثر أهمية في عالم كرة القدم.

يذكر أن ليفربول يتصدر المسابقة برصيد 82 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن مانشستر سيتي، ويحتاج «الريدز» إلى 6 نقاط فقط من أصل 27 نقطة متاحة له، لكي يحسم اللقب الذي ينتظره جمهوره منذ 30 عاماً، فقد كان التتويج الأخير لليفربول عام 1990.

وعلى الرغم من دعم الإعلام الإنجليزي لمقترح في وقت سابق يدعو الأندية للموافقة على منح ليفربول اللقب من دون إكمال الموسم، إلا أن هذا المقترح لم يلق ارتياحاً لدى الجهات المسؤولة، سواء داخلياً في إنجلترا أو قارياً لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حيث يفضل الجميع إكمال الموسم، والانتظار حتى آخر لحظة، من أجل اتخاذ قرار عودة النشاط، وعلى الأرجح سوف تقام المباريات المتبقية خلف أبواب مغلقة.