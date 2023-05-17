صحيفة كتالونية: ماتيو أليماني قابل لابورتا ويريد البقاء في برشلونة

أكد المدير الرياضي ماتيو أليماني خلال الأسابيع الماضية رغبته بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وتم الإعلان رسميًا في النادي عن هذ الأمر عبر وسائل الإعلام.

وكان صاحب الـ60 عامًا قد سافر لإنجلترا مؤخرًا، وذلك بهدف الاتفاق حول انضمامه إلى أستون فيلا الإنجليزي الصيف المقبل بصفته المدير الرياضي الجديد للنادي.

ماتيو أليماني أصبح يفكر بالبقاء في برشلونة

كشفت آخر التقارير والأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية عن حدوث تغيير جذري في الخطة التي تتضمن رحيل ماتيو أليماني من برشلونة إلى أستون فيلا.

وبحسب "Catalan Daily Sport"، فإن أليماني اجتمع مع رئيس البارسا جوان لابورتا، وهو الآن مستعد للمواصلة في منصبه كمدير رياضي للنادي، حيث أخبر الرئيس أنه يريد البقاء في الكامب نو.

وتضيف التقارير أن أليماني على دراية تامة بأنه سيستمر في منصبه مع برشلونة بنفس العقد، وأولى خطواته خلال الأيام القادمة هي إخبار نادي أستون فيلا الإنجليزي بعدم رغبته الانتقال إليهم الموسم القادم.