برشلونة يرشح اسم بارز في الدوري الألماني خلفًا لماتيو أليماني

البوابة – بعد تأكيد نادي برشلونة رحيل المدير الرياضي ماتيو أليماني نهاية الموسم، يبحث زعيم الليغا الإسبانية في الوقت الحالي عن بديل لاستلام هذا المنصب المهم.

وكان أليماني قد انضم للبارسا قبل عامين بعد عودة جوان لابورتا رئيسًا للنادي، واستطاع خلال هذه الفترة القيام بالعديد من التغييرات والصفقات ليصل الفريق إلى الشكل الذي عليه الآن، لكن رغم هذا النجاح قرر أليماني الرحيل بسبب بعض الخلافات مع الإدارة وبسبب العرض المغري من قبل نادي أستون فيلا.

بديل ماتيو أليماني في برشلونة من الدوري الألماني

تم خلال الأيام الماضية طرح بعض الأسماء المرشحة لخلافة ماتيو أليماني في برشلونة الموسم المقبل، مثل أنطونيو كوردن المدير الرياضي في ريال بيتيس، ولاعب الوسط السابق في الفريق النجم البرتغالي ديكو.

اقرأ أيضًا: ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جود بيلينغهام

ولكن حاليًا بحسب ما ذكرت آخر التقارير، فإن البلوغرانا أضاف اسم جديد لقائمة المرشحين وهو فيرناندو كارو دي برادا المدير الرياضي الحالي لنادي بايرن ميونخ.

يشار إلى أن دي برادا يعمل لحساب البافاري منذ 2018، وتم تصنيفه كواحد من أقوى المدراء الرياضيين في ألمانيا، والجدير بالذكر أن برشلونة مسقط رأسه كما أن أحد مميزاته أنه لديه خلفية واسعة عن الكرة الأوروبية وملقب برجل الأرقام.