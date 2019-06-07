صحيفة: كوتينيو يطلب الرحيل عن برشلونة

طلب نجم برشلونة فيليبي كوتينيو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

ويرغب الدولي البرازيلي على ما يبدو في وضع حدٍ لمشواره "المتواضع" مع بطل إسبانيا، وقد تكون إنجلترا وجهته المقبلة، وتحديداً مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن صفقة كوتينيو إلى الشياطين الحمر في حال حصلت، ستكلف النادي الإنجليزي 80 مليون جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي طلبه برشلونة للتخلي عن اللاعب الذي أخبر المقربين منه أنه يخطط للبحث عن تجربة جديدة.