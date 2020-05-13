صحيفة: هازارد صفقة الصيف

ركزت صحيفة «آس» الإسبانية أمس على عودة ريال مدريد للتدريبات الجماعية بعد غياب لمدة شهرين نتيجة غلق المقر بسبب تعليق المسابقات المحلية والقارية خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وعنونت الصحيفة: «هازارد صفقة الصيف»، في إشارة منها إلى أن الدولي البلجيكي خطف الأضواء في تدريبات ريال بعد ان حصل على فرصة جديدة من أجل المشاركة هذا الموسم في حالة استكمال الدوري الإسباني.

كما تناولت الصحيفة إصابة لوكا يوفيتش والتي كشفت تقارير بوسنية عن سببها في الساعات الماضية حيث أكدت أنه سقط من فوق سور مرتفع.

وشهدت تدريبات الميرينغي عدم تواجد ماريانو دياز بسبب معاناته من إصابة في القدم اليمني، كما تغيب يوفيتش مهاجم ريال مدريد، عن تدريبات الملكي لمعاناته من كسر في المفصل الخارجي لوجه قدمه اليمنى، ويتوقع غيابه ثمانية أسابيع.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني قبل توقف المسابقة برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة.