صديق غوارديولا يتوقع انتقاله للتدريب في إيطاليا

اعترف مانيل ستياريتي، مساعد بيب غوارديولا وصديقه المقرب، أن مدير مانشستر سيتي الفني يطمح للتدريب في إيطاليا منذ صغره، لذلك ربما يتخذ هذه الخطوة في المستقبل.

وقال ستياريتي في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأحد: "غوارديولا يعشق الكرة الإيطالية، ولديه شغف كبير فيها، لذلك يمكنه التدريب هناك قريباً".

وسبق لغوارديولا اللعب في روما وبريشيا، بعد نهاية مسيرته في برشلونة كلاعب، ويرتبط بصداقة قوية مع روبرتو باجيو، أسطورة الكرة الإيطالية.

يذكر أن "بيب" برتبط بعقد مع سيتي يمتد حتى صيف 2021، مع وعده لمسؤولي النادي بعدم الرحيل بعد نهاية الموسم الجاري، حتى رغم العقوبة الأوروبية بالحرمان من المشاركة في دوري الأبطال لمدة عامين.