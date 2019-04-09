صراع ألماني محتدم على توقيع زياش

حكيم زياش

دخل الثنائي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، في صراع محتدم على ضم صانع الألعاب حكيم زياش.

ويقدم الدولي المغربي صاحب الـ 26 عاماً مستويات مميزة مع أياكس أمستردام هذا الموسم، كان أبرزها أمام ريال مدريد في دور الـ 16 من دوري ابطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت" أن مستوى زياش لفت أنظار بايرن ودورتموند، ومن المتوقع أن يتلقى عروضاً رسمية لضمه خلال الصيف القادم.

وأوضحت أن دورتموند تقدم بعرض قيمته 35 مليون جنيه استرليني لضمه، لكنه قوبل بالرفض من أياكس لرغبته في رفع المبلغ.

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وتراقب أندية آرسنال وتشيلسي وإيفرتون وروما موقف زياش، لكن فرص بايرن أو دورتموند تبدو أكثر قوة.

ويستعد بايرن لعملية إحلال وتجديد ضخمة في الصيف، وقد يحتاج لصانع ألعاب من نوعية زياش، لتوفير المزيد من الخيارات الهجومية للمدرب نيكو كوفاتش.

ولا يمانع أياكس بالتخلي عن النجم المغربي، لكن بمبلغ لا يقل عن 50 مليون جنيه، وهو ما يناسب بايرن أكثر من أي طرف آخر.

يذكر ان زياش نجح في تسجيل 15 هدفاً وصناعة 13 هدفاً آخر في الدوري الهولندي هذا الموسم.