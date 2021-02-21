صراع صدارة الدوري الإيطالي في «ديربي الغضب»

يستضيف أي سي ميلان غريمه التقليدي إنتر ميلان، اليوم، على ملعب سان سيرو في قمة المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي بين المتصدر وملاحقه.

يسعى إنتر إلى توسيع الفارق بينه وبين جاره وغريمه ميلان في صدارة الترتيب في لقاء «ديربي الغضب».

بدوره، يتطلع ميلان لاستعادة المركز الأول الذي فقده مؤخراً، لا سيما أنه تربع عليه لأغلب فترات الموسم.

وتصدر الروسونيري الترتيب منفرداً منذ منتصف أكتوبر الماضي، بعد فوزه على إنتر ميلان بالذات 2-1 في أول ديربي للمدينة هذا الموسم.

والتقى الفريقان في المباراة المعروفة باسم «ديربي الغضب» 173 مرة في الدوري، وفاز ميلان في 52 مباراة، بينما انتصر إنتر ميلان في 66 لقاء، وانتهت 55 مواجهة بالتعادل.

وسجل لاعبو الروسونيري في شباك النيراتزوري 223 هدفاً، بينما زار لاعبو الأفاعي مرمى غريمهم 243 مرة.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان: «الخسارة أمام سبيتسيا كان من الممكن أن تصبح مشكلة، نحن نلعب بطريقتنا، لكننا لم نلعب كما اعتدنا».

ولا توجد التزامات أوروبية تنتظر إنتر ميلان بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وهو ما قد يمكنه من الحفاظ على طاقته لما تبقى من مباريات هذا الموسم.

في المقابل، خاض ميلان لقاء ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي أمام سفيرنا زفيزدا واكتفى بالتعادل معه بهدفين لكلٍ منهما.

واستمتع المدير الفني لإنتر أنتونيو كونتي بالفوز الصعب على لاتسيو 3-1، وعزز صدارته لأكثر الفرق تسجيلاً للأهداف هذا الموسم بـ 54 هدفاً حتى الآن.

وقال كونتي: «نظهر قوة عقلية كبيرة وتماسكاً معيناً. سعيد بشكل خاص للاعبين، لكن يجب أن تكون هذه نقطة بداية لنا لأننا لم نصل لما نريده بعد.

«المباراة التالية هي الديربي، ومن الأفضل أن تدخل المباراة وأنت متقدم عليهم. ستكون مباراة عظيمة بين فريقين لديهما طموح كبير».

ومما يزيد المباراة إثارة تحدي تسجيل الأهداف بين روميلو لوكاكو، الذي سجل هدفاً في الديربي في أكتوبر الماضي، وبين زلاتان إبراهيموفيتش، هداف ميلان، الذي حسم المواجهة الماضية بتسجيل هدفين.

وسجل أيضاً لوكاكو وإبراهيموفيتش، اللذان لعبا سوياً في مانشستر يونايتد، في ربع نهائي كأس إيطاليا، وفاز به إنتر 2-1 الشهر الماضي، وشهدت المباراة مشادة كلامية حامية بين اللاعبين.

ومنذ ذلك الحين، تخطى إبراهيموفيتش (39 عاماً) تسجيل أكثر من 500 هدف في مسيرته مع الأندية، في حين سجل لوكاكو في المرحلة الماضية الهدف رقم 300 في مسيرته.

ويتصدر لوكاكو ترتيب هدافي الدوري بـ 16 هدفاً متساوياً مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، في حين سجل إبراهيموفيتش 14 هدفاً متساوياً مع تشيرو إيموبيلي قائد لاتسيو.

يذكر أن إنتر ميلان يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، يليه ميلان في الوصافة برصيد 49 نقطة.