صراع في ريال مدريد بسبب هازارد وغيابه عن يورو 2020 محتمل

كشفت تقارير إسبانية عن حالة كبيرة من الجدل بين الطاقم الطبي في ريال مدريد بسبب إصابة النجم إيدين هازارد الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن الطاقم الطبي يتجادل حول اللجوء للطرق الطبيعية في العلاج والتي قد تبعد الدولي البلجيكي شهرين فقط أو خضوعه لعملية جراحية قد تطيل فترة الغياب لثلاثة أشهر أو أكثر.

وقد يكلف خضوع هازارد للجراحة النادي الملكي كثيراً كونه لن يستفيد من خدماته فيما تبقى من الموسم الجاري سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن هازارد نفسه متواجد في عملية صناعة القرار بشكل أساسي لأن قرار الجراحة قد يتضمن غيابه عن يورو 2020 التي تقام هذا الصيف.

وكان هازارد قد عاد لتوه للمشاركة رفقة ريال مدريد في المباريات بعد فترة طويلة من الإصابة قبل أن يعود في مواجهة ليفانتي أساسياً.

وغادر النجم البلجيكي لقاء السبت الماضي بعد مرور حوالي ساعة متأثراً بإصابته التي أكدت تقارير صحفية عديدة أنها ستبعده عن الملاعب لشهرين على الأقل.

يذكر أن ريال مدريد سيدخل منعطفاً حرجاً من الموسم بمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع وبرشلونة في الدوري الإسباني الأحد القادم.