صراع قطري سعودي أوروبي على توقيع ماركو فيراتي

دخل نادي العربي القطري سباق التعاقد مع النجم الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان.

وتتنافس العديد من الأندية في أوروبا والسعودية وقطر على توقيع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وارتبط فيراتي خلال الأسابيع الماضية بالهلال السعودي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، لكن العربي القطري يطمح بدوره لاستقطاب الإيطالي هذا الصيف.

ويدرك نجم خط الوسط أنه ليس ضمن خطط لويس إنريكي مدرب سان جيرمان للموسم الجديد مما يعني أن أيامه في العاصمة الفرنسية باتت معدودة.

ومع أن العربي يدرك صعوبة ضم الإيطالي، إلا أنه دخل السباق على توقيعه مع ذلك، علماً بأن الصحيفة منحت الهلال الأفضلية لاقتناصه دون التقليل من قيمة عرضي يونايتد وبايرن.

يذكر أن عقد فيراتي مع باريس سان جيرمان يمتد لثلاثة مواسم أخرى، لكن استبعاد إنريكي له من المباراتين الأوليين للفريق يشير إلى أن مسيرته في ملعب بارك دي برانس وصلت لنهايتها.