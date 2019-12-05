صراع لندني على يوسف عطال

يبدو يوسف عطال نجم نيس من أبرز الأسماء التي يدور حولها صراع محتد من قبل آرسنال وجاره تشيلسي الذي أبدى في وقت سابق رغبته في ضم الظهير الجزائري الأيمن الشاب.

ولن يتمكن البلوز من التحرك لضم عطال إلا الصيف القادم، نظراً للعقوبة المسلّطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تمنعه من ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال موقع "90 دقيقة" نقلاً عن مصادر خاصة، أن مسؤولي آرسنال معجبون كثيراً بالإمكانات التي يتمتع بها عطال، والتي أظهرها مع نيس ومنتخب الجزائر، حيث كان لاعب كورتراي السابق في بلجيكا، من المساهمين في تتويج منتخب بلاده ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة بمصر.

وتقدر القيمة السوقية لعطال، وفقاً لموقع "ترانسفرماركيت" المتخصص، بـ 25 مليون يورو، لكنها قيمة تبقى بعيدة عن مطالب إدارة نيس التي تأمل بالحصول على 40 مليون يورو نظير التخلي عن النجم الجزائري.