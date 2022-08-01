صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين مانشستر سيتي ويوفنتوس

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة مانشستر سيتي مهتمة بإجراء صفقة تبادلية مع نظيرتها في يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويرغب الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب سيتي في جلب لاعب خط الوسط البرازيلي آرتور ميلو إلى ملعب الاتحاد مقابل التخلي عن النجم الألماني إيلكاي غوندوغان.

ومع تبقي موسم أخير على عقده مع النادي الإنجليزي، بات القائمون على بطل إنجلترا يسعون للتخلص من اللاعب ذي الأصول التركية في أسرع وقتٍ ممكن خوفاً من خسارته مجاناً بعد انتهاء الموسم المقبل.

في الجهة المقابلة، عجز آرتور عن فرض نفسه في يوفنتوس وعانى للمشاركة تحت إمرة الإيطالي ماسيميليانو آليغري ليصبح حبيس دكة البدلاء.

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وتبدو الصفقة مناسبة للطرفين في ظل حاجة سيتي لتدعيم خط وسطه بعناصر شابة نظراً لتقدم غوندوغان (31 عاماً) المبدئي في السن.

ويعد آرتور (25 عاماً) خياراً جيداً قادراً على إضافة عاملي السرعة وضبط إيقاع اللعب.

فيما يحتاج يوفنتوس لجلب لاعبين ذوي خبرة يتناسبون مع الطريقة التي ينتهجها آليغري.