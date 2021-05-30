صفقة تبادلية تنقذ كريستيانو رونالدو

كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد البرتغالي مع يوفي في صيف 2022، لكنه يرغب في الرحيل عن فريق السيدة العجوز هذا الصيف، لا سيما عقب عودة المدرب الإيطالي ماسيميليانو آليغري، الذي لا يرتبط معه بعلاقة جيدة.

ووفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن رونالدو مرشح للانتقال إلى باريس سان جيرمان، خلال صفقة تبادلية بين الناديين.

كريستيانو رونالدو مرشح للانتقال إلى باريس سان جيرمان

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رونالدو المرشح الرئيسي لتعويض كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، إذا رحل المهاجم الفرنسي هذا الصيف.

وأوضحت «لا غازيتا ديلو سبورت» أن صفقة رونالدو ستشهد انتقال المهاجم ماورو إيكاردي إلى يوفنتوس، رغم تأكيد الهداف الأرجنتيني مؤخراً بأن مستقبله في باريس.

وقالت الصحيفة الإيطالية أن المفاوضات الرسمية حول الصفقة التبادلية لم تبدأ حتى الآن.