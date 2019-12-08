صفقة تبادلية تنقل أوباميانغ لريال مدريد

كشف تقرير فرنسي، عن رغبة ريال مدريد في عقد صفقة تبادلية ينتقل على إثرها بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، إلى العاصمة الإسبانية.

وقال موقع "le10sport"، أن ريال قرر عرض مهاجمه لوكا يوفيتش على الغانرز، مقابل الحصول على خدمات الدولي الغابوني.

ويرى مسؤولو الملكي أن يوفيتش لم يقدم المستويات المتوقعة منه، منذ قدومه الصيف الماضي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد بدأ بالفعل اتصالاته مع ممثلي أوباميانغ؛ من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة.