صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وإنتر ميلان

أفاد تقرير صحفي، بأن نيلسون سيميدو، ظهير برشلونة الأيمن، مطلوب في إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يدرك برشلونة جيداً رغبة إنتر في التعاقد مع ظهيره البرتغالي.

وارتبط اسم سيميدو بالرحيل عن البارسا الصيف الماضي، في ظل اهتمام يوفنتوس وباريس سان جيرمان، إلا أن النادي الكتالوني رفض التفريط في خدماته.

ويمتد عقد سيميدو مع برشلونة حتى صيف 2022، حيث انضم عام 2017 قادماً من بنفيكا، مقابل 30 مليون يورو.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون يورو، مما يعني إمكانية عقد صفقة تبادلية يدخل فيها سيميدو.