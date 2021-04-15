صفقة يوفنتوس المزدوجة تهدد عودة رونالدو لريال مدريد

كشف تقرير إيطالي، عن الوجهة الأقرب لكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في حال رحيله خلال الصيف.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن اتخاذ البرتغالي قراراً بمغادرة يوفي إذا لم يتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" أن باريس سان جيرمان وريال مدريد هما الأقرب لضم رونالدو إذا رحل عن يوفنتوس.

وأضاف الموقع أن النادي الباريسي سيكون الطرف الأفضل للبيانكونيري، لأن النادي الإيطالي يرغب في ضم الثنائي ماورو إيكاردي ومويسه كين من صفوفه.

ولن يقبل يوفنتوس بأقل من 25 مليون يورو لبيع رونالدو، لعدم تكبد أي خسائر، لكن الأزمة الحقيقية تتمثل في وجود نادٍ، يقبل بدفع راتب الهداف البرتغالي المرتفع.