صلاح: إصابتي أمام ريال مدريد منحتني الدافع للفوز بدوري الأبطال

كشف محمد صلاح هداف ليفربول أنه كان يحدق في صورته خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد قبل مواجهة توتنهام.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي المصري وأكد خلالها أنه أخذ من تلك الإصابة دافعاً للعودة من جديد هذا الموسم والتتويج باللقب.

وقال صلاح: "نظرت لصورة إصابتي الموسم الماضي قبل مواجهة توتنهام في النهائي، ليس لوقت طويل، بل لمرة واحدة وبعد ذلك قلت حسناً هيا بنا.

"الموسم الماضي كنت أشعر بالإحباط عقب الإصابة واضطراري للخروج من المباراة بعد 30 دقيقة فقط من بدايتها.

"تسببت خسارة المباراة في إحباط إضافي عقب موسم صعب لنا، لكن كل ذلك شكل دافعاً لي وحفزني على تحقيق اللقب هذه المرة".

يذكر أن صلاح حقق لقبه الأول مع ليفربول أمس بالفوز بدوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفاً من ركلة جزاء في بداية المباراة.