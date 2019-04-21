صلاح خارج جائزة الأفضل في إنجلترا

فقد محمد صلاح مهاجم ليفربول فرصة الفوز بإحدى الجوائز الثمينة التي حققها الموسم الماضي.

وخرج النجم المصري من قائمة المرشحين لأفضل لاعب في إنجلترا، والتي أعلنت عنها رابطة اللاعبين المحترفين، أمس السبت.

وترشح للجائزة ثلاثي مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو وبيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينغ إضافة إلى إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي، وثنائي ليفربول ساديو ماني وفيرجيل فان دايك.

كما أعلنت الرابطة قائمة المرشحين لأفضل لاعب شاب وتضم أيضاً بيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينغ، مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وديكلان رايس لاعب ويست هام يونايتد، وترينت أليكساندر أرنولد ظهير ليفربول، وديفيد بروكس لاعب بورنموث.

وقد احتكر صلاح كافة الجوائز الفردية في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي من الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في استفتاءات رابطة المحترفين ورابطة النقاد ورابطة اللاعبين.