صلاح قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان

على ما يبدو أن النجم محمد صلاح هداف ليفربول سيكون محور الاهتمام في السوق القادم بعدما تزايدت الأقاويل حول انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد في إسبانيا أو يوفنتوس في إيطاليا، وأخيراً أبدى باريس سان جيرمان اهتماماً كبيراً بضمه.

وقد يوافق النادي الباريسي وفقاً للصحفي دانكان كاسلز بصحيفة «تايمز» البريطانية على بيع كيليان مبابي في الصيف بعدما فشل في التوصل لاتفاق معه لتتجه بوصلة النادي صوب صلاح لمزاملة نيمار.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يجد صعوبة في ضم النجم ليونيل ميسي والذي أصبح مستقبله نحو التجديد مع برشلونة مبشراً عقب فوز الرئيس جوان لابورتا برئاسة النادي مؤخراً، كما أن التعاقد مع صلاح سيكون لأسباب تجارية أيضاً نظراً لشعبيته في إفريقيا، لكن سيكون على النادي العاصمي تقديم عرض ضخم من أجل إقناع ليفربول بالتخلي عن المهاجم الذي يرتبط بعقد يمتد حتى عام 2023.

ووفقاً للصحفي البريطاني، صار ليفربول مستعداً لبيع صلاح أو ساديو ماني في حال وصول عرض مناسب، وأشار إلى أن الناديين اللذين قد يمتلكا الإمكانيات المادية لضم المصري في وقت الأزمة الحالية جراء وباء كورونا هما مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، مما يعني أن احتمالية انضمام صلاح إلى الفريق الفرنسي قائمة بشدة، خاصة إذا قرر ميسي تجديد عقده مع البارسا وأصر مبابي على الرحيل.

وانتقل صلاح إلى ليفربول في صيف عام 2017، ليحقق صاحب الـ 28 عاماً رفقة الريدز بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.