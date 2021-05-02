صلاح: ليفربول لم يفاوضني على التجديد

أكد محمد صلاح هداف ليفربول أن النادي لا يفاوضه في الوقت الحالي على تجديد عقده.

جاء هذا في تصريحات أدلى النجم المصري بها لشبكة "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن رغبته الحالية هي الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من جديد.

وقال صلاح: "لا أحد يتحدث معي في ليفربول حول أي عقد جديد، لذلك لا يمكنني قول الكثير حول ذلك الأمر.

"لا يوجد أي شخص في النادي يتحدث معي حول أي شيء، لذلك لا أعلم، قلت من قبل أني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من جديد.

"تحقيق الانتصارات أحد الأمور العظيمة في كرة القدم، أحاول فقط أن أحقق المزيد منها، فهذا يعد من ضمن عملنا أن نحقق الألقاب".

وكان يورغن كلوب المدير الفني لليفربول قد رفض فكرة رحيل صلاح، مؤكداً أهميته بالنسبة للفريق.

يذكر أن عقد المصري الحالي مع الريدز يستمر حتى 30 يونيو من عام 2023، وجدده آخر مرة في يوليو 2018 بعد انضمامه بعام واحد فقط.