صلاح: ما حصل في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي كان مؤلماً

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن ما شعر به بعد الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما تحدث عن اتهامه بالتمثيل في منطقة الجزاء وعن مواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي المصري في تصريحات لموقع "بليتشر ريبورت": "التوقعات بالنسبة لي باتت مرتفعة، فالموسم الماضي سجلت 40 هدفًا والآن الجمهور يطالب بإحراز 60 هدفًا وفي الموسم المقبل 90 هدفاً، ولكن لو فعلت ذلك والفريق رابع أو ثالث الدوري فلن يكون ذلك إنجازاً".

وعلق صلاح على اتهامه بالتمثيل في منطقة الجزاء بقوله: "لا أجد شيئاً أقوله حول الأمر، في الموسم المقبل سنرى تقنية الفيديو المساعد ووقتها أتوقع أن المنتقدين سيهاجمون الـ VAR أيضاً".

وواصل: "بالنسبة لجمهور ليفربول واللاعبين، الجميع يفضل لقب الدوري الإنجليزي على دوري أبطال أوروبا، لكني أتمنى حصد اللقبين، ولو توجب اختيار بطولة واحدة فبالطبع ستكون الدوري المحلي".

وتطرق صلاح للحديث عما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي: "شكلت الإصابة لحظة سيئة، خاصة أني غادرت المباراة وجلست في غرفتي أبكي لعدم المشاركة ولخوفي من عدم اللحاق بكأس العالم، وكذلك لأننا لم نحقق اللقب".

وأشار صاحب الـ 26 عاماً إلى أنّه كان يبكي كل يوم خوفاً من عدم المشاركة في كأس العالم وفي اللقاء أمام منتخب أوروغواي غادر إلى الحمام ليبكي وحيداً بسبب معرفته أنّه غير جاهز بدنياً، موضحاً أنّه لم يتحدث مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد والمتسبب بإصابته، في إشارة إلى أن الأمر انتهى بالنسبة له.

واختتم بقوله: "نحن الفريق الوحيد الموجود في نصف النهائي آخر موسمين وهذا تطور كبير بالنسبة لنا، كما أنّ مواجهة ليونيل ميسي الذي يصفه البعض بأنّه الأفضل في العالم يجعل الأمر مثيراً للغاية".

يذكر أنّ ليفربول يحتل المركز الثاني في الدروي الإنجليزي خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة وقبل مرحلتين من النهاية.