صلاح مستمر مع ليفربول لموسم آخر

أصبح في حكم المؤكد بقاء محمد صلاح مع ليفربول لموسم آخر على الأقل، بسبب تدهور الحالة المالية لمعظم أندية أوروبا، نتيجة إيقاف المسابقات في الوقت الراهن.

وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، السبت، إلى أن إدارة الريدز لن تسمح ببيع نجمها المصري هذا الصيف، خاصة أن النادي لن يكون بمقدوره دخول سوق الانتقالات بشكل قوي.

وتقدر قيمة صلاح السوقية بنحو 120 مليون يورو على الأقل حالياً، لذلك من الصعب على أي فريق أوروبي دفع هذا المبلغ، بعد التغيرات الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.

رقمياً، سجل صلاح هذا الموسم 16 هدفاً بالإضافة إلى صناعة 6 أهداف أخرى، خلال 26 مباراة شارك خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز.