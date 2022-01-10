صلاح: مصر ليست ضمن المرشحين للفوز بكأس الأمم الإفريقية

حاول النجم محمد صلاح التقليل من فرص فوز منتخب بلاده المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي بدأت منافساتها أمس الأحد.

ويشارك المصريون ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وقال هداف ليفربول البالغ من العمر 29 عاماً عن حظوظ بلاده: "مصر ليست المرشحة الأولى للفوز باللقب، لكننا سنحاول الظفر بالبطولة.

وأضاف صلاح: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النصر في لقاء الغد (أمام نيجيريا)، أنا لاعب في فريق مكون من 11 لاعباً، علينا العمل كوحدة واحدة.

"لم أفز ببطولة كبيرة مع منتخب مصر، أود أن يحصل ذلك وأتمنى أن نفوز بكأس إفريقيا.

"لعبت في صفوف المنتخب المصري لـ 10 أعوام الآن وأرغب في الفوز بلقب مع الفريق."