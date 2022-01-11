صلاح: مطالبي ليست جنونية

كشف النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي يستعد لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 مع منتخب بلاده أن ليفربول لم يقدم له بعد عرضاً يناسب طموحاته من أجل تمديد عقده.

وشدد "مو" في مقابلة مع مجلة "جي كيو" الأميركية على أن مطالبه ليست جنونية مشيراً إلى أن القرار النهائي في قضية التجديد بين يدي مسؤولي النادي الإنجليزي.

وبات المصري لاعباً محورياً لا يستغنى عنه في الريدز منذ قدومه من روما عام 2017 في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 37 مليون جنيه استرليني.

وتترقب عدة أندية ما ستؤول إليه المفاوضات بين صلاح وليفربول على أمل بروز فرصة يمكن استغلالها من أجل اقتناص توقيع صاحب الـ 29 عاماً.

وكشف جناح روما وفيورنتينا وتشيلسي السابق العام الماضي بأنه لا يمانع اللعب في صفوف ريال مدريد أو برشلونة.

يذكر أن الهداف المصري سجل 23 هدفاً في 26 مباراة مع ليفربول هذا الموسم حتى الآن.