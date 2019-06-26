صلاح والمحمدي يقودان مصر للفوز على الكونغو

نجح المنتخب المصري صاحب الضيافة في ضمان التأهل لدور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية، بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد على ملعب القاهرة، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

فضل خافيير أغيري مدرب صاحب الأرض دخول المباراة بنفس تشكيل مواجهة زيمبابوي، بتواجد محمد صلاح ومروان محسن ومحمود تريزيغيه في الهجوم.

على الجانب الآخر، لعبت الكونغو بعناصرها الأساسية، بظهور أبرز لاعبيها مع جلوس تشانيسل مبيمبا على دكة البدلاء، و مشاركة سيدريك باكامبو كمهاجم صريح.

الخطورة كانت لصالح الكونغو بشكل مبكر، بتسديدة تريزور مبوتو من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة الثالثة، لكنها ذهبت لأحضان محمد الشناوي بسهولة.

ومنح دفاع الكونغو صلاح فرصة سانحة للتسجيل بعدها بدقيقتين، حين انفرد بالحارس لكن تسديدته خرجت لركلة ركنية.

استعادت الكونغو السيطرة مرة أخرى بكرة خطيرة من ركني نفذها باكامبو لتصل إلى مارسي تيزيراند الذي سددها في العارضة.

وفي الدقيقة 25 نجح أحمد المحمدي في تسجيل الهدف الأول لمصر، حينما استغل كرة ساقطة من عرضية لمحمد صلاح.

كانت مصر على أعتاب الهدف الثاني بركلة حرة لصلاح في الدقيقة 30، لكن حارس الكونغو لي ماتامبي أبعدها عن مرماه بصعوبة.

وعاند الحظ الكونغو مرة أخرى بكرة لباكامبو بالدقيقة 40 ارتطمت كرته بالعارضة، لترتد بهجمة لصالح مصر وتصل لصلاح الذي أودع الكرة بالشباك ليضمن الفوز لمصر في الدقيقة 43.

مر الشوط الثاني هادئاً بصورة كبيرة، باستثناء رأسية خطيرة للكونغو في الدقيقة 75 ولكن الشناوي تصدى لها ببراعة.

الفوز صعد بمصر لدور الـ 16، بعد تصدر المجموعة بست نقاط، لتصبح المباراة الأخيرة ضد أوغندا على انتزاع الصدارة.

في المركز الثاني تأتي أوغندا برصيد 4 نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة وحيدة، والكونغو في المركز الأخير دون أي نقاط.