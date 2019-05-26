صلاح وتهديدات الإفطار في رمضان

كشف زميل سابق للنجم محمد صلاح، أن الأخير واجه تحديات كبيرة تتعلق باللعب وهو صائم أثناء شهر رمضان، خلال تمثيله لبازل الذي انضم إليه عام 2012.

وقال مارسيلو دياز، الذي زامل الدولي المصري في بازل أن المدرب السابق للفريق هدد صلاح ومواطنه محمد النني زميله آنذاك، بعدم اللعب ما لم يفطرا خلال شهر رمضان.

وانضم صلاح والنني إلى بازل عام 2012، قادمين من المقاولون العرب، علماً بأن النني يدافع حالياً عن قميص آرسنال، في حين يحترف صلاح مع ليفربول.

وقال التشيلي لاعب ريسينغ الأرجنتيني، في تصريحات صحفية: "هدد مدرب بازل في إحدى المرات صلاح بأنه لن يلعب إذا لم يأكل أو يشرب الماء خلال شهر رمضان".

ولم يكشف دياز ما إذا كان صلاح قد استجاب بالفعل لطلب المدرب أم لا.

وتزامل صلاح ودياز (32 عاماً) معاً لعام ونصف في الدوري السويسري، قبل انضمام المصري إلى تشيلسي في يناير 2014.

وقال دياز: "علاقتي مع صلاح جيدة للغاية، لأننا انضممنا إلى بازل عام 2012. كنت أعلم أنه يتمتع بمهارات رائعة، لكني لم أتخيل أبداً أنه سيصل إلى ما هو عليه الآن".