صلاح ورفاقه يرتدون قمصان بـ 80 مليون جنيه استرليني

يبدأ ليفربول الموسم القادم بارتداء قمصان نايكي، بفضل أكبر صفقة أطقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حصل على الضوء الأخضر، بفوزه في قضيته ضد نيو بالانس.

وتبدأ صفقة الـ 80 مليون جنيه استرليني سنوياً هذا الصيف، متغلباً على أكبر اتفاق حالي بين مانشستر يونايتد وأديداس، ومن المقرر أن يتم تجهيز نجوم ليفربول بقيادة محمد صلاح وساديو ماني، في نايكي الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر، أعلن إيفرتون عن مشروعه التالي، واستبدل أومبرو بهوميل، بعقد بقيمة 10 ملايين جنيه سنوياً، وقالت دينيس باريت باكسينديل، الرئيس التنفيذي للنادي، مؤكدة على أهمية صفقتهم: "من المهم أن نحقق أقصى قيمة من صفقاتنا التجارية، وهذه صفقة قياسية لنادي إيفرتون".

فيما يحصل مانشستر يونايتد، على 75 مليون جنيه في الموسم من عقده مع أديداس، وحتى عام 2025، وخلفهم منافس مانشستر سيتي، مع صفقة أبطال الدوري الممتاز مع بوما، بقيمة 65 مليون جنيه في السنة في صفقة تستمر حتى عام 2029.

وتبقى نايكي على صفقاتها مع كل من تشيلسي وتوتنهام، حسب ما أشار موقع "دايلي مايل"، حيث عقد الأول اتفاقية حتى عام 2032 بقيمة 60 مليون جنيه لكل موسم، بينما تبلغ قيمة العقد الأخير 30 مليون جنيه حتى عام 2033، وعقد آرسنال 60 مليون جنيه في السنة مع أديداس، ويستمر حتى عام 2024.