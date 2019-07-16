صلاح وماني يغيبان عن معسكر ليفربول التحضيري

أعلن ليفربول القائمة الرسمية التي ستشارك في معسكره التحضيري الذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية استعداداً للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض النادي الإنجليزي 3 مباريات ودية يبدأها أمام بوروسيا دورتموند في 19 من الشهر الجاري، ثم يلتقي إشبيلية بعد ذلك بيومين، قبل أن يواجه سبورتينغ لشبونة في الـ 24 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة يورغن كلوب المدير الفني لليفربول 28 لاعباً هم: كلاين، فابينيو، فان دايك، فاينالدوم، لوفرين، ميلنر، غوميز، هندرسون، تشايمبرلين، لالانا، مينيوليه، بروستر، روبرتسون، أوريغي، ماتيب، كينت، لويس، فيليبس، جونز، هاوفر، أويرزينسكي، دونسان، ودبيرن، ويلسون، لاروسي، أرنولد، فان دين بيرغ، أثيرتون.

ويأتي غياب صلاح، بسبب مشاركته مع المنتخب المصري فى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر، كما سيغيب عن المعسكر السنغالي ساديو ماني للسبب ذاته، بعد وصوله إلى نهائي البطولة مع منتخب بلاده الذي سيواجه غريمه الجزائري يوم الجمعة.