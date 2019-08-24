صلاح يتألق ويقود ليفربول لفوز مثير على آرسنال

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ضيفه آرسنال بنتيجة 3-1 في قمة مواجهات المرحلة الثالثة التي جرت على ملعب آنفيلد.

ورفع الريدز رصيدهم إلى 9 نقاط، محققين العلامة الكاملة في أول 3 مباريات، فيما تجمد رصيد الفريق اللندني عند نقطة واحدة.

أضاع رجال المدرب أوناي إيمري أكثر من فرصة محققة لأخذ الأسبقية بداية المباراة، جاءت أولها بهفوة من الحارس أدريان في الخروج من مرماه، ليجدها بيير إيمريك أوباميانج على طبق من فضة أمام منطقة الجزاء، لكنه سدد خارج المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 28، كاد نيكولاس بيبي أن يهز شباك أصحاب الأرض، بتسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن، ليرد عليه ساديو ماني بتسديدة قوية للريدز مرت بجوار المرمى.

افتتح جويل ماتيب التسجيل لليفربول من ركلة ركنية أرسلها أليكساندر أرنولد من الجهة اليمنى، وقابلها زميله المدافع برأسيه سكنت الشباك.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء بعدما جذبه ديفيد لويز داخل المنطقة (49).

وبعد 9 دقائق، سجل المصري الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه حينما استغل خطأ كارثياً من لويز ليسكن الكرة داخل الشباك بحرفنة.

وفي الدقيقة 85، سجل البديل لوكاس تورييرا هدف حفظ ماء الغانرز.