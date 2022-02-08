صلاح يتحرق لخوض مواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي

أكدت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن الهداف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مستعد للمشاركة أمام ليستر سيتي يوم الخميس القادم.

وخاض المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً منذ ساعات نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي خسره منتخب بلاده أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح.

لكن "مو" تعهد بالتواجد في تدريبات الريدز يوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة الثعالب ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي بعد ذلك بيومين.

وتعرض المصري لخيبة أمل كبيرة بعد خسارة نهائي البطولة الإفريقية أمام زميله في ليفربول ساديو ماني الذي توج بدوره بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ماني سيتواجد مع الريدز إلى جانب صلاح كونه يحتفل حالياً بفوز السنغال باللقب الإفريقي.