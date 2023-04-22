صلاح يتصدر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوتينغهام فوريست اليوم

البوابة - يلاقي ليفربول ضيفه نوتينغهام فوريست اليوم السبت في ملعب آنفيلد ضمن الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نوتينغهام فوريست اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: يورغن كلوب

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر أرنولد

خط الوسط: كيرتيس جونز، فابينيو، تياغو آلكانتارا

خط الهجوم: ديوغو جوتا، كودي غاكبو، محمد صلاح