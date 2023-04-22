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صلاح يتصدر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوتينغهام فوريست اليوم

تاريخ النشر: 22 نيسان / أبريل 2023 - 08:59
ليفربول يتحدى فوريست اليوم (المصدر: أ ف ب)
ليفربول يتحدى فوريست اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يلاقي ليفربول ضيفه نوتينغهام فوريست اليوم السبت في ملعب آنفيلد ضمن الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نوتينغهام فوريست اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: يورغن كلوب

حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر أرنولد
خط الوسط: كيرتيس جونز، فابينيو، تياغو آلكانتارا
خط الهجوم: ديوغو جوتا، كودي غاكبو، محمد صلاح

كلمات دالة:ليفربولنوتينغهام فوريستالدوري الإنجليزي

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